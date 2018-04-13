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السعودية: عجز مجلس الأمن منح الضوء الأخضر لإيران والحوثي

الجمعة 13 أبريل 2018 08:23 م الصحوة نت - متابعات
السعودية: عجز مجلس الأمن منح الضوء الأخضر لإيران والحوثي

أكدت المملكة العربية السعودية، أن عجز مجلس الأمن الدولي، عن التحرك منح الضوء الأخضر لإيران والحوثيين.

جاء ذلك في رسالة قدمتها بعثة المملكة في الأمم المتحدة الى مجلس الأمن أمس الخميس، حول الهجمات الصاروخية الحوثية ضد المملكة وضد الملاحة البحرية.

وأشارت الرسالة السعودية إلى أن الثغرات في نظام التحقق في اليمن مكنت إيران من تزويد الحوثيين بالصواريخ.

وكانت المملكة العربية السعودية قد وجهت رسالة سابقة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية، تسلمها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن من مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله #المعلمي.

وطالبت السعودية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية.

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