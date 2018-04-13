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وزارة الاعلام تستنكر الاستهداف الممنهج للإعلاميين وتعزي باستشهاد " القادري"

الجمعة 13 أبريل 2018 07:53 م الصحوة نت - متابعات
وزارة الاعلام تستنكر الاستهداف الممنهج للإعلاميين وتعزي باستشهاد " القادري"

استنكرت وزارة الاعلام، بكافة مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة، ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإيرانية من استهداف ممنهج للإعلامين والصحفيين العاملين في الميدان.

ودعا وزير الاعلام معمر الارياني، المجتمع الدولي إلى ادانة التصرفات الهمجية للمليشيات والضغط عليها للتوقف الفوري عن استهداف الصحفيين والتحريض عليهم باي طريقة كانت، وإطلاق سراح المختطفين.

وبعث الارياني برقية عزاء لأسرة الزميل الصحفي عبدالله القادري الذي استشهد اليوم أثناء تغطيته للحرب في منطقة قانية بمحافظة البيضاء.

واستهدفت مليشيات الحوثي الزميل القادري، مع كوكبة من الصحفيين بصاروخ حراري موجه أثناء تغطيتهم للمعارك في منطقة قانية التابعة لمحافظة البيضاء.

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