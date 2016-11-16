رئيس الوزراء: هناك مخاطر تحيط باليمن والشعب سيقول كلمته

قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن هناك تحديات ومخاطر تحيط باليمن لكن الشعب اليمني سيقاوم وسيقول كلمته باعتباره صاحب الشرعية التي منحها لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وأكد بن دغر، أن الحكومة مع السلام الذي يمر عبر المرجعيات المعترف بها دولياً والمرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وقرار مجلس الأمن 2216 ،وان من يريد ان يصنع سلاماً في اليمن خارج عن هذه المرجعيات فهو واهم.

واشار إلى أن الشعب ﻻ يمكن أن يعود إلى القبول بتكريس العنصرية والسلالية وهو من رفض وقاوم هذا التفكير والسلوك.

وبخصوص زيارته لمحافظة مأرب قال ابن دغر ان زيارته مع وفد حكومي تأتي بتكليف من الرئيس عبدربه منصور هادي للاطلاع على أوضاع المحافظة، ومتابعة سير الجهود المبذولة من قيادة السلطة المحلية في الجوانب الأمنية والخدمية والاقتصادية.

ووجه رئيس الوزراء بصرف مليون دوﻻر لمعالجة جرحى الجيش والمقاومة.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعاً موسعاً بالمكتب التنفيذي لمحافظة مأرب والسلطة المحلية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدينة عبدالعزيز جباري ،ومحافظ مأرب سلطان العراده ،وعدد من الوزراء.