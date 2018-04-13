اعتراض صاروخ بالستي اطلقته المليشيات الانقلابية على السعودية

اعلنت الدفاع الجوية السعودية، قبل قليل، اعتراضها صاروخا بالستيا اطلقته مليشيت الحوثي الانقلابية على المملكة.

وقالت وسائل اعلام سعودية، إن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير الصاروخ الحوثي في سماء جازان، دون أي اضرار.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعلنت اعتراضها، الخميس، صاروخاً باليستياً فوق جازان أطلقته المليشيات، بعد يوم من اعتراض 3 صواريخ باليستية الاربعاء.

وحذرت قيادة القوات المشتركة للتحالف بأشد العبارات الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران باستهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما وجهت القيادة المشتركة للتحالف في الوقت نفسه تنبيها لميليشيات الحوثي الإرهابية من استخدام هذه القدرات ضد الأعيان المدنية والمدنيين، وكذلك المنشآت الحيوية والصناعية وعلى قادة ومخططي الميليشيات الإرهابية ومن يقف وراءهم اعتبار استخدامها ونتائج استخدامها بمثابة أمر عليهم تحمل عواقبه.