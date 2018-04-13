نائب الرئيس يعزي باستشهاد الصحفي "القادري" ويطمئن على بقية الصحفيين المصابين

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد الإعلامي عبدالله القادري أثناء تغطيته للمعارك في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد وأدواره الإعلامية البارزة خلال عمله مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية وما اتسم به من مهنية وكفاءة واقتدار، وما تمتع به الشهيد في تغطيته من مصداقية وشجاعة إعلامية وانحياز لقضايا الوطن والمواطن.

كما اطمأن نائب الرئيس على سلامة بقية الصحفيين والاعلاميين الذين تعرضوا لاستهداف جبان من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، معبراً عن استهجانه وإدانته الشديدين لاستهداف الحوثيين المتكرر لطواقم وسائل الإعلام ومراسليها وأصحاب الحرية والرأي.

ووجه نائب رئيس الجمهورية بالرعاية والاهتمام بالمصابين من مراسلي ومصوري بقية وسائل الإعلام الذين أصيبوا أثناء قيامهم بواجبهم المهني، مشيداً بالجهود والتضحيات التي يقدمها الإعلاميون في سبيل نقل الحقيقة وفضح جرائم وأكاذيب الميليشيات.