بن دغر يعقد اجتماعا للوقوف على التحديات التي توجه الكهرباء وإيجاد حلولا عاجلة لها

شدد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على ضرورة إنجار اعمال الصيانة في المولدات الكهربائية في جميع محطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن في أسرع وقت ممكن وقبل دخول شهر رمضان المبارك .

واشاد رئيس الوزراء خلال اطلاعه على اعمال الصيانة في المحطة الذي تقوم به احدى الشركات الاوكرانية بالجهود المبذولة حيث يقوم اكثر من 250 فنيا من اليمن وأوكرانيا بالعمل في المحطة على مدار الساعة لإنجاز عملية الصيانة في أسرع وقت ممكن حيث بلغت تكلفة المشروع 31 مليون دولار بتكلفة حكومية.

وعقد رئيس الوزراء اجتماع موسع ضم عدد من الوزراء والقائم بأعمال محافظ عدن ومسئولي وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ووقف على اهم التحديات والصعوبات التي تواجه الكهرباء وإيجاد حلول عاجلة لرفع القدرة الانتاجية لمواجهة الصيف القادم.

وحث الجميع على تحمل مسئولياتهم لتخفيف معاناة المواطنين.. مؤكدا أن الحكومة لن تقبل اي تخاذل او تقصير في العمل خاصة بعد ان وفرت الدعم الكامل لمحطات التوليد وأنفقت مئات الملايين من الدولارات على الكهرباء.

وقال "ان المسئولية التي أمامنا اليوم وامامكم هي العمل على تخفيف معاناه المواطنين فالكهرباء لها تأثير مباشر على حياه المواطنين وبتحسينها نستطيع تجاوز الأزمات الاخرى لارتباطها المباشر بها".. لافتا إلى ان صيف العام الماضي كان افضل من الذي قبله.. ومشددا على ضرورة ان يكون صيف هذا العام بدون انقطاعات.

واوضح المختصون أن العمل جاري على قدم وساق في إنجار اعمال الصيانة والتأهيل في محطات التوليد ..مشيدون بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لإنجاز المشاريع بأسرع وقت.

وأكدوا خلال الاجتماع ان الطاقة التوليدية بدأت في التحسن وخلال الايام القادمة ستشهد مزيدا من التحسن.