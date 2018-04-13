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بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء الصواريخ الحوثية على المملكة وتدعو لوقفها والعودة للحوار

الجمعة 13 أبريل 2018 05:01 م الصحوة نت - متابعات
بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء الصواريخ الحوثية على المملكة وتدعو لوقفها والعودة للحوار

أعربت بريطانيا عن قلقها العميق بعد الاعتداءات الصاروخية الحوثية على أراضي المملكة أمس، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهتها لهذه التهديدات الخطيرة.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان اليوم الجمعة، " ان الاعتداءات الصاروخية المتعددة التي أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه المملكة مقلقة جدًا، خاصة انها تهدد مناطق مأهولة عالية الكثافة السكانية وبنية تحتية تجارية، بما في ذلك في الرياض، للمرة الرابعة خلال خمسة أشهر.

واوضح الوزير أننا سوف ندعو الأمم المتحدة للتحقيق في كيفية وصول أسلحة باليستية إلى اليمن، التي تعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن.

وأضاف "يجب على المسؤولين عن إطلاق هذه الصواريخ وداعميهم وقف هذه الأفعال الاستفزازية الخطيرة، والعودة إلى الحوار السياسي لضمان إنهاء الصراع في اليمن لأجل مصلحة الشعب اليمني وضمان أمن المنطقة".

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