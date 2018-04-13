للجمعة الثالثة .. وقفة احتجاجية تطالب بإطلاق باحويرث والسماح لأسرته بزيارته

نفذ رواد مسجد الذهيبي في مدينة كريتر وجمع من المواطنين بالعاصمة عدن وللجمعة الثالثة على التوالي، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن امام مسجدهم الشيخ نضال باحويرث، المُختطف منذ الأربعاء قبل الماضي من قبل مسلحين يتبعون أمن عدن.

وحددت أسرة باحويرث ورواد مسجد الذهيبي، عبر بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية، وألقاه عمر باحويرث شقيق المُختطف، 4 مطالب موجهة الى كافة الجهات المعنية في الدولة و سرعة الاستجابة لها دون مماطلة أو تسويف.

وجاء في البيان: "نطالب بتطبيق الإجراءات القانونية وسرعة الإفراج عن الشيخ نضال باحويرث، لعدم توجيه أي تهم له حتى اللحظة".

وشدد البيان في سياقه، على ضرورة السماح لأسرته بزيارته للاطمئنان على صحته، إذ ورد فيه: " نطالب السماح لأسرته بزيارته والإطمئنان على صحته".

واستغرب البيان، عدم معرفة أسرته حتى اللحظة التهمة الموجهة إلى باحويرث أو الجريمة التي ارتكبها، والذي على ضوؤها تم التعامل معه بهذه الطريقة المشينة والمُذلّة.

ولفت البيان، إلى أنه لم يتم السماح للمحامي الموكل بالدفاع عنه بمقابلته، لا سيما وأن ذلك يعد من أبسط الحقوق التي كفلها القانون لأي متهم، مؤكداً على ضرورة السماح لمحاميه بالتواصل معه للترافع عنه في حال توجيه التهم إليه.

وناشد البيان في ختامه رئيس الجمهورية للتدخل ورفع الظلم الواقع على الشيخ باحويرث.

يُشار إلى أنه قد مرّ على اختطاف الشيخ نضال باحويرث أكثر من أسبوعين، إذ اعترض مسلحون يتبعون إدارة أمن عدن طريقه، أثناء اعتزامه الدخول إلى مسجد الذهيبي، يوم الأربعاء قبل الفائت، لإمامة الناس لصلاة العصر، وقامت باختطافه.