إصابة ثلاثة اعلاميين ونجاة آخرين في قصف حوثي على قانية شرق البيضاء





أصيب ثلاثة اعلاميين صباح اليوم الجمعة أثناء تغطيتهم للمعارك الدائرة في أطراف محافظة البيضاء من اتجاه مأرب.

وقالت مصادر ميدانية إن المصور وليد الجعوري والمصور عبدالله القادري ومراسل قناة يمن شباب ذياب الشاطر، أصيبوا إصابات بالغة عقب استهداف سيارتهم بصاروخ حراري من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في الخط الرابط بين البيضاء ومأرب.

وحسب المصادر فقد احرقت سيارة الفريق الإعلامي بالكامل جراء الاستهداف فيما تم اسعاف المصابين إلى المستشفى ولا يزالون تحت الرعاية الطبية، فيما نجى آخرون كانوا ضمن الفريق الاعلامي المتواجد في المنطقة.

وتتعمد مليشيا الحوثي الانقلابية بصورة خاصة استهداف الاعلاميين في محاولة لعرقلة نقل الهزائم التي تتعرض لها.

وكانت قوات الجيش الوطني قد احرزت تقدماً كبيراً وحررت أمس الخميس سوق قانية ومواقع مجاورة بالإضافة إلى دخولها أولى مناطق البيضاء من اتجاه مأرب.