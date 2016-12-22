إب: مليشيات الحوثي وصالح تقتحم منزل تاجر وتختطف نجله

اقتحمت مليشيات الحوثي وصالح منزل أحد التجار بعد محاصرة الحي الذي يقطن فيه بمدينة إب وسط اليمن.

وأكد مصدر محلي بأن حملة مكونة من أربعة أطقم على متنها عشرات المسلحين وصلت إلى حي "عثمان بن عفان" بمنطقة صلبة السيدة أروى بمديرية الظهار شمال مبنى جامعة إب وطوقت الحي بهدف اقتحام أحد المنازل فيه.

وأضاف المصدر بأن المليشيات الإنقلابية حاصرت مساء أمس منزل أحد التجار وأطلقت الرصاص على المنزل وروعت الأطفال والنساء.

وبحسب المصدر فإن المنزل الذي تم اقتحامه يعود للتاجر"عبده علي يحيى العودي" وهو تاجر معروف بمدينة إب وصاحب محلات صرافة في المدينة، وحين وفيما لم تجد المليشيات التاجر في منزله بعد الاقتحام اخطفت نجله.

وتعود خلفية اقتحام المنزل بحسب المصادر إلى خلاف بين التاجر وعدد من مسلحي الحوثي الذين منعوه من استكمال بناء أحد عماراته في منطقة "قحزة" غرب مدينة إب صباح أمس ليتطور الأمر إلى قيام التاجر بإطلاق الرصاص عليهم وطردهم من المكان قبل أن تعاود قوة مكونة من أربع آليات وعشرات المسلحين لمحاصرة منزله واقتحامه.

ويتعرض تجار إب للإبتزاز المالي بشكل غير مسبوق وفرض مبالغ مالية بشكل متكرر وغالبا ما يقابل ذلك بالرضوخ والتسليم من قبل التجار أو الإختطاف والإقتحامات وعمليات النهب في حالة مخالفة تلك الإبتزازات أو رفضها.