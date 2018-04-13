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مصرع 6 حوثيين بينهم قيادي بارز والجيش يواصل التقدم في مديرية ردمان بالبيضاء

الجمعة 13 أبريل 2018 01:16 ص الصحوة نت - خاص
مصرع 6 حوثيين بينهم قيادي بارز والجيش يواصل التقدم في مديرية ردمان بالبيضاء قوات الجيش في سوق قانية عقب تحريره

لقي ستة حوثيين مصرعهم بينهم قيادي بارز من محافظة صعدة وذلك في مواجهات مع / قوات الجيش الوطني/ بمديرية ردمان شرق محافظة البيضاء.

وكانت/  قوات الجيش الوطني / قد حررت أولى مناطق محافظة البيضاء من اتجاه مأرب أمس الخميس.

وقالت مصادر ميدانية لـ"الصحوة نت" إن / قوات الجيش الوطني/ أحرزت فجر اليوم الجمعة تقدماً جديداً في مديرية ردمان.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش حررت جبال الفالق من محور الميمنة ووصلت إلى منطقة آل عوض بمديرية ردمان.

وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف دمرت تعزيزات حوثية في منطقة السوادية شرق المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش أمس الخميس من تحرير سوق قانية ومواقع أخرى واقعة بين محافظتي البيضاء ومأرب.

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