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استشهاد طفل في قصف صاروخي حوثي شرق تعز

الخميس 12 أبريل 2018 10:47 م الصحوة نت - متابعة خاصة
استشهاد طفل في قصف صاروخي حوثي شرق تعز

استشهد طفل مساء اليوم الخميس في قصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مناطق سكنية شرق محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن الطفل / محمد أيوب حسن / متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء القصف الحوثي الذي استهدف منطقة ثعبات جنوب شرق المدينة.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي شنت قصفاً بصواريخ الكاتيوشا على منطقة ثعبات من أماكن تمركزها في الحوبان، وذلك حسب ما ذكرته "شبكة تعز الإخبارية".

وبصورة يومية تشن مليشيا الحوثي الانقلابية قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية في تعز منذ ثلاثة أعوام، ما أسفر هذ القصف عن مقتل وجرح المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

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