تفاؤل مجتمعي في عدن عقب وصول الحكومة

عبر مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن عن تفاؤلهم من عودة الحكومة اليمنية لمزاولة اعمالها.

وقال مواطنون لـ"الصحوة نت" إن عودة الحكومة سيحل الكثير من الاشكاليات ويطور من مستوى الخدمات التي شهدت مؤخرا تدهورا كبير في مستوياتها.

وعبر المواطنون في تصريحاتهم عن تفاؤلهم بتحسن قد تشهده عدن خلال الأيام القادمة، أهمها معالجة الملف الأمني وضبط الأمن في المدينة وتوفير المشتقات النفطية والوقود وتحسين مستوى خدمة الكهرباء ووضع الحلول العاجلة لجميع الإشكالات.

وكان رئيس الوزراء د.احمد عبيد بن دغر قد وصل مساء اليوم مع ٩ من وزرائه الى مطار العاصمة المؤقتة عدن بعد غياب استمر لشهرين.

وأكد بن دغر أن كثير من الملفات الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، سيتم وضع حلول مستدامة وناجعة لها، وسيلمس المواطنين ثمارها قريبا.

وقال بن دغر إن القادم سيكون افضل، داعياً لتتكاتف جميع الجهود الرسمية والشعبية على وقف وإزالة جميع الاختلالات وتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الحياة المعيشية اليومية في جميع الجوانب.

وتعيش العاصمة المؤقتة عدن حالة من الفوضى والانفلات الامني وتدهور كبير في مستوى الخدمات وافتعال أزمات في المشتقات النفطية.