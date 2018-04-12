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دفاعات المملكة تعترض صاروخاً باليستياً في سماء جازان

الخميس 12 أبريل 2018 09:18 م الصحوة نت - متابعة خاصة
دفاعات المملكة تعترض صاروخاً باليستياً في سماء جازان صورة إرشيفية

قالت وسائل اعلام سعودية إن دفاعات المملكة اعترضت مساء الخميس صاروخاً باليستياً جنوب المملكة.

وذكرت المصادر ان الدفاعات اعترضت صاروخاً في سماء جازان أطلق من الأراضي اليمنية.

يأتي هذا بعد يوم واحد من اعتراض صاروخ في العاصمة الرياض، وتدمير طائرتين مسيرتين في سماء أبها وجازان.

وصعدت مليشيا الحوثي الانقلابية من هجماتها الصاروخية على الأراضي السعودية وسط تحذيرات دولية واقليمية من خطر هذا التصعيد.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف حذرت بأشد العبارات الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران باستهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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