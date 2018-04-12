قائد محور تعز يشدد على ضرورة رفع الجاهزية القتالية لاستكمال تحريرالمحافظة

شدد قائد محور تعز اللواء الركن / خالد فاضل / على ضرورة شحذ الهمم وتكثيف الجهود الإدارية و رفع الجاهزية القتالية في معركة استكمال التحرير من جحافل التمرد و استعادة الدولة.

جاء ذلك خلال زيارته صباح الخميس لمقر اللواء 17 مشاة للاطلاع على سير العمل الإداري ، وكذا العمليات العسكرية والقتالية في مسرح عمليات اللواء.

وخلال الزيارة اطلع اطلع فاضل، على سير العمل الإداري والهيكل التنظيمي لأركان وعمليات اللواء.

وأشاد بدور قيادة اللواء 17 وما تقوم به من مسؤولية عالية اتجاه مهامها على كافة المستويات العسكرية والميدانية والقتالية والإدارية.

وثمن قائد المحور، دور أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات بالمحافظة وصمودهم الأسطوري في وجه المليشيات الانقلابية.

وتدور معارك متواصلة في مختلف جبهات وسط خسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.