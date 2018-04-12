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الأحزاب اليمنية تلتقي المبعوث الأممي وتدعو إلى تنقيذ قرارات مجلس الأمن

الخميس 12 أبريل 2018 08:29 م الصحوة نت - الرياض
الأحزاب اليمنية تلتقي المبعوث الأممي وتدعو إلى تنقيذ قرارات مجلس الأمن

دعا قادة الأحزاب اليمنية إلى العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، والتي حددت المسؤولين عن عرقلة وتعطيل العملية السياسية في اليمن .. مشيرين إلى أنه لا يمكن أن تنجح أي جهود سلام قبل تسليم الميليشيات للسلاح الذي استولت عليه عقب انقلابها وانسحابها من المدن والمؤسسات التي تحتلها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهم اليوم، بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، مارتن جريفيث، في السفارة اليمنية بالرياض.

وعبر قادة الأحزاب والمكونات اليمنية عن أملهم في نجاح مهمته المتمثلة بإيقاف الحرب واستئناف المسار السياسي، لافتين إلى أن التصعيد الأخير للميليشيات الحوثية وهجماتها الصاروخية المتكررة على الأراضي السعودية يؤكد عدم جديتهم في التجاوب مع هذه الجهود .

وأكدت قيادات الأحزاب والمكونات السياسية، دعمها لأي جهود من شأنها تحقيق السلام المستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

وفي اللقاء قال مارتن جريفيث، إن هذا اللقاء، يأتي في إطار مهمته التي تهدف إلى الالتقاء بكافة الأطراف اليمنية والاستماع لها في هذه الفترة وبما يسهم في إنجاح مهمته المتمثلة بإحلال السلام وفق المرجعيات المتفق عليها.

ويجري المبعوث الأممي سلسلة لقاءات مع الأطراف اليمنية وقيادة الشرعية وذلك بعد زيارته لقيادة الانقلابيين بصنعاء والتي تأتي ضمن خطة أممية لاستئناف المشاورات اليمنية.

 

 

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