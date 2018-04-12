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صعدة.. الجيش يحرر وادي الفرع في "كتاف البقع" ويزحف نحو مركز المديرية

الخميس 12 أبريل 2018 07:52 م الصحوة نت - صعدة
صعدة.. الجيش يحرر وادي الفرع في "كتاف البقع" ويزحف نحو مركز المديرية كتاف صعدة

قالت مصادر عسكرية إن / قوات الجيش الوطني / تمكنت مسنودة بطيران التحالف العربي اليوم الخميس، من تحرير مواقع جديدة في مديرية كتاف البقع شمالي شرق محافظة صعدة.

وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة أن أبطال الجيش الوطني في جبهات الصوح والمليل والعطفين في كتاف حرروا "وادي الفرع" القريب من مركز مديرية كتاف، في عملية عسكرية خاطفة تكبّدت خلالها مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

وعن أهمية تحرير "وادي الفرع، قال العميد الأثلة إنه على مقربة من مركز مديرية كتاف، ويوجد به الخط الاسفلتي الذي كانت تستخدمه المليشيات لإمداد عناصرها في عدة جبهات، إضافة إلى أنه سيسهل عملية تحرير مبنى مديرية "كتاف" خلال الأيام القادمة.

ولفت قائد محور صعدة إلى أن قوات الجيش الوطني تتقدم- حالياً- نحو تحرير مركز مديرية "كتاف البقع" خصوصًا بعد أن التحمت جبهات "الصوح" مع جبهتي (المليل، والعطفين) في "منطقة الفرع"، اليوم، حيث أصبحت طلائع الجيش الوطني على بعد 10 كم من مركز المديرية.

في السياق.. استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، بعدة غارات مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية "كتاف" تكبّدت خلالها المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وتواصل قوات الجيش الوطني الزحف باتجاه معقل مليشيا الحوثي الانقلابية في "مران" من خمسة محاور.

 

 

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