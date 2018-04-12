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العرادة يشدد على رفع اليقظة الأمنية ويقول مأرب مستهدفة من الانقلابيين والإرهابيين

الخميس 12 أبريل 2018 07:39 م الصحوة نت - مارب
العرادة يشدد على رفع اليقظة الأمنية ويقول مأرب مستهدفة من الانقلابيين والإرهابيين

شدد محافظ محافظة مأرب اللواء / سلطان العرادة/ محافظ محافظة مأرب على الأجهزة الأمنية والعسكرية رفع اليقظة الامنية والجاهزية العسكرية وتعزيز التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد من اجل الوصول الى النجاح المطلوب وتحقيق الأهداف المرسومة.

وأكد العرادة  أن محافظة مأرب لديها تحديات أمنية كبيرة وهي مستهدفة سواء من الانقلابيين وخلاياهم التي يرسلونها باستمرار أو من الخلايا الإرهابية وهو ما يتوجب

وشدد المحافظ على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية وخاصة الأجهزة الاستخباراتية وسرعة تبادل المعلومات وتحليلها من اجل مكافحة الجريمة قبل وقوعها وتعزيز حماية الممتلكات العامة والخاصة وملاحقة العناصر المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه العرادة باللجنة الأمنية لمحافظة مأرب لمناقشة عدد من القضايا الأمنية والعسكرية الهادفة الى تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة وحماية المنشآت العامة والخاصة وتعزيز التنسيق بين مختلف الاجهزة الأمنية والعسكرية.

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