رئيس الوزراء يصل عدن ويقول إن 2018 سيكون عام الانتصار الكبير لليمن الاتحادي

وصل رئيس الوزراء / أحمد عبيد بن دغر / مساء اليوم الخميس إلى العاصمة المؤقتة عدن برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال بن دغر عقب وصوله عدن إن العام 2018 سيكون عام الانتصار الكبير لليمن الاتحادي.

وأضاف أن العام الجديد سيشهد رفع المظالم والتقدم نحو حلول عادلة للقضايا الوطنية ومنها القضية الجنوبية وتحقيق حلم الشعب اليمني على امتداد الوطن.

وقالت مصادر ملاحية في مطار عدن الدولي لـ"الصحوة نت" إن رئيس الوزراء وصل مع 9 وزراء على متن طائرة خاصة، مشيرة إلى أن وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء المهندس احمد الميسري كان في استقبال رئيس الوزراء واعضاء حكومته.

وتأتي عودة رئيس الوزراء بن دغر عقب شهرين من مغادرته العاصمة المؤقتة عدن اثر احداث يناير الدامية.

وتعيش العاصمة المؤقتة في حالة من الفوضى وتردي الخدمات بسبب غياب مؤسسات الدولة المختلفة.