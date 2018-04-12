الرئيس يشيد بانتصارات الجيش في البيضاء ويشدد على استمرار العمليات العسكرية

أشاد الرئيس / عبدربه منصور هادي/ بانتصارات قوات الجيش الوطني في محافظة البيضاء.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت من تحرير سوق قانية وسلسلة جبال الحفلة والعفير والهده وصولاً إلى السيطرة على وادي رين وجبل الخضراء والطريق الرابط بين قانية والعبدية وتواصل تقدمها نحو يسبل.

وشدد الرئيس هادي في اتصال اجراه بالقائم بأعمال وزير الدفاع، شدد على ضرورة استمرار العمليات العسكرية في محافظة البيضاء وباقي الجبهات التي تشهد انتصارات عظيمة وانهيارات متواصلة في صفوف الميليشيات الانقلابية.

وكانت قد قالت مصادر عسكرية لـ" الصحوة نت" إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت صباح اليوم من السيطرة على جبل العفير وتحاصر في الاثناء جبال الهداه ومسعودة بالتزامن مع قصف عنيف على مواقع المليشيات فيهما.