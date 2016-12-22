وزير حقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر نقل الصحفي العبسي والتحقيق في وفاته

طالب وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي بالتحرك العاجل للأمم المتحدة وتدخل البعثة الدولية للصليب الأحمر من أجل نقل جثمان الصحفي محمد عبده العبسي والتحقيق المستقل في ملابسات وفاته.

وشدد الأصبحي على أهمية إشراف ممثلين للجهات الدولية خاصة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في نقل جثمان الصحفي محمد عبده العبسي والتحقيق المستقل في ملابسات وفاته حيث تؤكد القرائن على تعرضه لمحاولة اغتيال.

وبرز الزميل "العبسي" بعمله الاستقصائي الجاد وفضحه لملفات الفساد التي غرقت فيه ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأهمها ملفات الغاز والنفط وملفات التسليح باليمن.

وذكر الأصبحي بمنهج الميليشيا الانقلابية في التعامل العنيف مع ارباب الفكر والقلم باليمن حيث تؤكد التقارير الاستقصائية تعرض الصحفيين والناشطين الحقوقيين للتعذيب الممنهج في اقبية سرية تابعة للميليشيا.

وأكد ان هذه الجرائم ستبقى محل متابعة قانونية على الصعيدين المحلي والدولي ولن تسقط بالتقادم.