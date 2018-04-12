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قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في كتاف وتكبدها قتلى وجرحى بينهم قيادات

الخميس 12 أبريل 2018 05:45 م الصحوة نت - متابعات
قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في كتاف وتكبدها قتلى وجرحى بينهم قيادات

صدت قوات الجيش الوطني ،اليوم الخميس ،هجوما شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع كانت قد خسرتها في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصدر ميداني قوله، ان مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا التي حاولت استعادة مواقع حررها الجيش في جبال الجذاميل بمديرية كتاف.

وأكد المصدر ان قوات الجيش الوطني اجبرت عناصر المليشيا المهاجمة على التراجع والفرار بعد تكبيدها عشرات القتلى والجرحى في صفوفها .

وأفاد المصدر أن من بين قتلى المليشيا قيادات في جبهة كتاف أبرزهم “أبو طالب الشبيبي” و”أبو الحسنين” و”أبو علي الفقيه” و”أبو نصر ” و”أبو كيان”، لافتا الى أن عدد من جثث قتلى المليشيا ماتزال متناثرة على سفوح الجبال.

وكانت قوات الجيش الوطني حررت، أمس الأربعاء، ” تبة الفرع” و”جناح الصقر” في الجبهة الشمالية لمديرية كتاف واللتان تبعدان نحو 10كم من مركز المديرية ،بعد معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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