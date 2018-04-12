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وزير الخارجية السعودي: ميليشيات الحوثي تتحمل مسؤولية الأزمة في اليمن

الخميس 12 أبريل 2018 05:15 م الصحوة نت - الرياض
وزير الخارجية السعودي: ميليشيات الحوثي تتحمل مسؤولية الأزمة في اليمن

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من نظام طهران تتحمل المسؤولية كاملة عن الأزمة في اليمن.

وقال الجبير خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الرباعية العربية المعنية بالتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، الذي عقد اليوم في الرياض، إن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وأنه لا سلام مع استمرار التدخل الإيراني في المنطقة.

وبحث الاجتماع التهديدات الإيرانية للأمن العربي في ضوء التطورات الأخيرة، وآخرها استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تجاه أراضي المملكة.

يذكر أن اللجنة شُكلت بقرار الجامعة العربية في يناير 2016.

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