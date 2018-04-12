موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الضالع.. مقتل وجرح اكثر من 8 حوثيين والجيش يصد محاولة تسلل في مريس

الخميس 12 أبريل 2018 04:56 م الصحوة نت - خاص
الضالع.. مقتل وجرح اكثر من 8 حوثيين والجيش يصد محاولة تسلل في مريس

قتل وجرح أكثر من 8 من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية في محاولة تسلل فاشلة نفذتها فجر اليوم الخميس على أطراف يعيس في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري في الجيش الوطني ـ" الصحوة نت" إن المليشيات الحوثية منيت بانكسار وتكبدت خسائر في الأرواح والآليات، مؤكداً سقوط أكثر من 8 بين قتيل وجريح اثناء محاولة الاقتحام الفاشلة.

ودكت مدفعية الجيش الوطني تجمع للمليشيا أمام محطة المسيلة للمحروقات ونجد القرين.

يأتي ذلك بعد هدوء شهدته الجبهة لأكثر من 10 أيام بعد فشل هجوم كبير للانقلابيين على الجبهة.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى