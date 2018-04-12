الضالع.. مقتل وجرح اكثر من 8 حوثيين والجيش يصد محاولة تسلل في مريس

قتل وجرح أكثر من 8 من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية في محاولة تسلل فاشلة نفذتها فجر اليوم الخميس على أطراف يعيس في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري في الجيش الوطني ـ" الصحوة نت" إن المليشيات الحوثية منيت بانكسار وتكبدت خسائر في الأرواح والآليات، مؤكداً سقوط أكثر من 8 بين قتيل وجريح اثناء محاولة الاقتحام الفاشلة.

ودكت مدفعية الجيش الوطني تجمع للمليشيا أمام محطة المسيلة للمحروقات ونجد القرين.

يأتي ذلك بعد هدوء شهدته الجبهة لأكثر من 10 أيام بعد فشل هجوم كبير للانقلابيين على الجبهة.