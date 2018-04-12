المخلافي:تحقيق السلام ممكنا متى ما كان لدى المليشيا النية الحقيقية للالتزام بمتطلباته

قال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أن السلام في اليمن ممكن تحقيقه متى ما كان لدى المليشيا الانقلابية النية الحقيقية للالتزام بمتطلباته والسعي نحوه"، مؤكداً أن الحكومة الشرعية وكما دعمت المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والتعاون للمبعوث الجديد لاستئناف عملية السلام وفقا للمرجعيات المتوافق عليها دوليا وإقليميا ومحليا.

وأضاف "أن عملية السلام ينبغي ان تُبنى على ما سبقها من جهود ومشاورات سابقة، وأن الأولوية هي لاستعادة مؤسسات ونزع السلاح الثقيل وغيره من المليشيا وعودتهم للعمل السياسي".

وبحث الوزير خلال لقاءه السفير التركي لدى اليمن، ليفنت ايلر، العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكمال المستشفى الميداني التركي في محافظة تعز.

وأطلع الوزير المخلافي السفير التركي على تطورات العملية السياسية في بلادنا ،وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث منذ استلامه لمنصبه في مارس الماضي.

من جانبه أكد السفير التركي استمرار بلاده في دعم الحكومة الشرعية وتقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن حكومة وشعبا انطلاقا من العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وتطرق الى موضوع اجتماع مجموعة الاتصال الخاص باليمن في اطار منظمة التعاون الإسلامي والذي تم تأجيله مؤخرا الى بعد شهر رمضان.. مؤكدا بأن تركيا حريصة على عقد الاجتماع والخروج بنتائج عمليه منه.