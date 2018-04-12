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تعز..مقتل وإصابة 18 من المليشيا وتدمير آليات عسكرية بغارات للتحالف ومدفعية الجيش

الخميس 12 أبريل 2018 04:31 م الصحوة نت - متابعات
تعز..مقتل وإصابة 18 من المليشيا وتدمير آليات عسكرية بغارات للتحالف ومدفعية الجيش

شنت مقاتلات التحالف العربي ،اليوم، عدة غارات على مواقع و تجمعات لمليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة مقبنة غرب تعز.

واستهدفت المقاتلات بثلاث غارات جوية مواقع تمركز الحوثيين في مناطق رسيان وكمب الصعيرة.

كما اغارت مقاتلات التحالف على تجمعات للمليشيا الإنقلابية في مقر النقابة أعلى المدينة السكنية، بجبهة مقبنة.

وأسفرت الغارات وفقا لوكالة سبأ، عن سقوط أكثر من 18 عنصرا من مليشيا الحوثي الإنقلابية بين قتيل وجريح، وتدمير طقمين عسكريين، غرب المحافظة.

في السياق ذاته، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع تمركز المليشيا الإنقلابية في سائلة شبيه بجبهة الأشروح، ما أدى إلى تدمير طقم و رشاش 12.7.

إلى ذلك لقي 4 من عناصر المليشيا مصرعهم، إثر استهداف مدفعية الجيش الوطني لمواقع تمركزهم في قرية الدبح، في الجبهة الغربية للمدينة.

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