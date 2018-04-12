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قرارات جمهورية بتعيين محافظا ووكيلا ومدير أمن لمحافظة سقطرى

الخميس 12 أبريل 2018 04:09 م الصحوة نت - متابعات
قرارات جمهورية بتعيين محافظا ووكيلا ومدير أمن لمحافظة سقطرى

أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم الخميس، قرارات جمهورية بتعيين محافظا لمحافظة سقطرى، ووكيل ومدير امن للمحافظة.

وقضت المادة الاولى من القرارات بتعيين رمزي احمد سعيد محروس محافظاً لمحافظة ارخبيل سقطرى، فيما قضت المادة الثانية من القرار، بتعيين صالح علي سعد أحمد السقطري وكيلا لمحافظة ارخبيل سقطرى.

كما قضت القرارات بتعيين المقدم علي أحمد عبدالله الرجدهي ،مديراً لشرطة محافظة ارخبيل سقطرى ويرقى إلى رتبه عميد.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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