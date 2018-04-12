نائب الرئيس يؤكد أن إطلاق المليشيات طائرات مسيرة على المملكة تنفيذا لأوامر ايران

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الخميس، بأن إطلاق الحوثيين ،يوم أمس ،ثلاثة صواريخ من صعدة وشمالي عمران وإطلاقهم طائرات مسيرة واستهدافهم للمدنيين يجسد عدوانية هذه الجماعة وطيشها وتجاهلها لمصالح أبناء الشعب إرضاء وتنفيذاً لتوجيهات ممول الجماعة في إيران.

وأشاد الفريق محسن، بانتصارات أبطال الجيش بمحافظة صعدة وما يسطرونه من ملاحم خالدة في سبيل استكمال تحرير المحافظة وبدعم أخوي من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واطلع نائب الرئيس خلال لقائه ،محافظ محافظة صعده هادي طرشان الوايلي على المستجدات والانجازات الميدانية وجهود استكمال التحرير بما يحقق إنهاء معاناة أبنائها ومنع استغلالها من قبل ميليشيا الحوثي للاعتداء على الأشقاء في المملكة.

ونوه نائب الرئيس إلى عزم القيادة السياسية بدعم الأشقاء في التحالف على تحقيق السلام العادل المستند إلى المرجعيات الثلاث وحماية اليمنيين من بطش الميليشيات والاسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وتفقد أحوال المقاتلين والعمل على حشد الطاقات والتواصل مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية.

من جهته قدم محافظ المحافظة عرضاً عن المستجدات والجهود المبذولة لاستيعاب الجميع، مؤكداً الموقف الثابت لأبناء صعدة ضد ميليشيا الكهنوت الحوثية وتأييدهم للشرعية ولجهود أبطال الجيش.