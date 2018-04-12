مصادر عسكرية:بدء العد التنازلي لإنهاء الانقلاب والجيش يبدأ معركة "حيران" بحجة

أكدت مصادر عسكرية بالجيش الوطني بدء العد التنازلي لمعركة تحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقالت المصادر لـ«الإمارات اليوم»، إن قوات الجيش الوطني بمساندة كبيرة من التحالف العربي بدأت معركتها الحقيقية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبدء العد التنازلي لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشارت إلى أن معركة النفس الطويل التي مارستها قوات الجيش والتحالف خلال الفترة الماضية نجحت وبدأت ثمارها تقطف حالياً على أرض المعارك.

وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة المسنودة بالتحالف العربي، تقدمها الميداني في معاركها ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي شمالاً، وسط عمليات تمشيط واسعة ومستمرة، لتطهير ما تبقى من جيوب للمتمردين في بعض المناطق.

وبدأت قوات الجيش في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها لاستكمال تحرير ميدي بالتحرك نحو مديرية حيران القريبة من محورين وفقاً لمصادر بالمنطقة العسكرية الخامسة، مؤكدة أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على أجزاء كبيرة من الخط الإسفلتي الرابط بين ميدي وحيران.

وأكدت المصادر أن «معركة وكابوس ميدي انتهى، والآن انتقلت المعركة إلى مديرية حيران»، وان معركة استكمال تحرير حرض القريبة من ميدي ستبدأ قريباً.

لافتة إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الخامسة عازمة على فتح جبهات جديدة بمساندة التحالف الذي دفع بتعزيزات من القوات السودانية إلى ميدي، للمشاركة في القتال إلى جانب الوحدات السودانية السابقة التي قاتلت إلى جانب القوات اليمنية وتمكنت من تحرير ميدي بالكامل.

وكانت قوات الجيش استكملت تطهير بقية المتارس التي كانت تتحصن بداخلها عناصر الحوثي، بعد ملاحقة الجيش لها وطردها من كل الجيوب التي كانت بداخلها، كما تم تحرير المدرسة البيضاء والتبة الحمراء، والمباني التي كانت قناصة المليشيات تتحصن بداخلها.



