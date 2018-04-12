البيضاء..الجيش يسيطر على مواقع جديدة بقانية وسقوط قتلى وجرحى وأسرى حوثيين

سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات التحالف العربي، اليوم الخميس، على مواقع جديدة في منطقة قانية الواقعة بين محافظتي البيضاء ومأرب.

وقالت مصادر عسكرية لـ" الصحوة نت" إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت صباح اليوم من السيطرة على جبل العفير وتحاصر في الاثناء جبال الهداه ومسعودة بالتزامن مع قصف عنيف على مواقع المليشيات فيهما.

كما تمكنت قوات الجيش وفقا للمصادر، من السيطرة على مواقع العفير والهده والخضراء الذي كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، وذلك بمشاركة من أبطال لواء العبدية بقيادة العميد سيف عبدالرب الشدادي.

وأوضحت المصادر إن قوات الجيش تواصل تقدما بشكل متسارع في ميسرة قانية وتقف في الاثناء على مشارف سوقها.

وتدور في الاثناء اشتباكات عنيفة باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إثر الهجوم الذي شنه ابطال الجيش على المواقع التي تتمركز فيها الميلشيات الحوثية بقانية في أكثر من محور وسط تقدم للجيش .

بالتزامن قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع المليشيات واستهدفت طقم مع 23 بالهداه وجبل مسعودة وحاجز التفتيش في الشوط الذي تتمركز فيه الميليشيات الحوثية، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

الى ذلك أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي باتجاه جبل الفالق فجر اليوم ، الامر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى، في صفوف المليشيات فيما لاذ البقية بالفرار تحت ضربات قوات الجيش والمقاومة.