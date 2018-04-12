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تفجير أكثر من 4 ألف لغم وعبوة ناسفة شرق مدينة عدن

الخميس 12 أبريل 2018 11:43 ص الصحوة نت - متابعات
تفجير أكثر من 4 ألف لغم وعبوة ناسفة شرق مدينة عدن

الصحوة نت - متابعات

فجرت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني لنزع الألغام ، كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، شرقي محافظة عدن، ونتج عن عملية التخلص من المتفجرات دوي أصوات قوية سُمع صداها في عدد من مناطق ومديريات عدن.

وقال مسؤول المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن العميد قائد هيثم حلبوب "تم تفجير نحو أربعة آلاف و907 ألغام وعبوات ناسفة تم رفعها من محافظات عدن ولحج وأبين، خلال الفصل الأول من العام الجاري 2018م، وذلك في إطار جهود المركز للتخلص من الألغام".

وأضاف "أن عمليات التخلص من المتفجرات تندرج ضمن برامج التعامل مع الألغام ومخلفات الحرب وبدعم من مؤسسات إقليمية ودولية، وبالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية وتحت إشراف التحالف العربي".

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