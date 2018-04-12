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مليشيا الحوثي تُغذي النزاعات القبلية في ذمار.. قتيلان و 7 جرحى في اشتباكات بالحداء

الخميس 12 أبريل 2018 01:12 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
مليشيا الحوثي تُغذي النزاعات القبلية في ذمار.. قتيلان و 7 جرحى في اشتباكات بالحداء

قالت مصادر محلية في محافظة ذمار إن / قتلى وجرحى قبليون / سقطوا أمس الأربعاء في اشتباكات مسلحة في قبلية الحداء.

وحسب المصادر فإن قتيلين وثلاثة جرحى سقطوا في اشتباكات مسلحة دارت بين رجال القبائل في منطقة بني بدى - التابعة لمديرية الحداء شرقي مدينة ذمار " وسط اليمن " على خلفية أراضي زراعية.

وأشارت المصادر إلى أن الخلافات تطورت بين الطرفين إلى المواجهة المسلحة ما أسفر عن سقوط قتيلين من الطرفين فيما أصيب ثلاثة آخرون.

وتغذي مليشيا الحوثي الانقلابية الخلافات القبلية وتعمل على إشعال نار الفتنة وروح القتال والانتقام بين رجال القبائل فيما بينهم بصور مختلف ولأغراض عدة.

ودارت مواجهات مسلحة أيضاً في منطقة دار الحاجب التابعة هي الأخرى  لمديرية الحداء، أسفرت المواجهات عن سقوط أكثر من أربعة جرحى، إصابتهم  بالغة، حسب ما ذكرت المصادر.

كما درات اشتباكات مسلحة أيضاً بين قبيلتي ثوبان والنصرة شرق الحداء قبل 3 أيام، وسط تزايد ظاهرة الاشتباكات المسلحة.

وعملت مليشيا الحوثي في ذمار على احياء الخلافات القديمة بين القبائل، وتستقوي بعض القبائل على الأخرى بمليشيا الحوثي.

 

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