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وسط تحليق مكثف.. مقاتلات التحالف تجدد قصفها لمواقع عسكرية في العاصمة صنعاء

الأربعاء 11 أبريل 2018 11:15 م الصحوة نت - خاص
وسط تحليق مكثف.. مقاتلات التحالف تجدد قصفها لمواقع عسكرية في العاصمة صنعاء

جددت / مقاتلات التحالف العربي / من قصفها لمواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء مساء الأربعاء.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان "إن انفجارات عنيفة هزت بعض مناطق العاصمة جراء الغارات التي استهدفت معسكرات الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وأضافت المصادر أن غارتين لمقاتلات التحالف استهدفتا مخازن وتجمعات لمليشيات الحوثي  في كلية الطيران والدفاع الجوي جوار شارع الستين الغربي.

 وذكرت المصادر لـ"الصحوة نت" أن تحليقاً مكثفاً لمقاتلات التحالف في سماء صنعاء حتى كتابة هذا الخبر (11.00م).

يأتي هذا بعد ساعات من اعتراض دفاعات المملكة لصاروخ باليستي في سماء العاصمة الرياض أطلقه الحوثيون.

وكان التحالف قد أكد اسقاط طائرتين مسيرتين إحداهما في سماء أبها والأخرى في سماء جازان، وذلك وفق ما ذكره الناطق باسم التحالف.

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