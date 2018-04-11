صعدة.. مصرع 20 حوثياً والجيش يزحف باتجاه مركز مديرية كتاف من 3 محاور

قتل أكثر من 20 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء 143العميد / ذياب القبلي / إن قوات الجيش الوطني تحاصر المليشيا في مركز مديرية كتاف من ثلاثة محاور، وتخوض معها معارك ضارية منذ انطلاق العمليات العسكرية السبت الماضي.

وأوضح العميد القبلي أن قوات الجيش سيطرت خلال المعارك على "التبة الفرع" و"جناح الصقر" في الجبهة الشمالية لمديرية كتاف، وذلك حسب ما نقله موقع الجيش "سبتمبرنت" عن العميد القبلي.

وأكد القبلي أن قوات الجيش كبدت المليشيا خسائر فادحة بالأرواح والعتاد, وأسرت 5 من عناصرها في وادي العطفين والصوح المقابل لمركز المديرية.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية في مديرية كتاف.

وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا ومصرع واصابة جميع من كان على متنها.

وتزحف قوات الجيش باتجاه معقل مليشيا الحوثي في "مران" صعدة من خمسة محاور ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".