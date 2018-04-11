قتلى وجرحى حوثيون في قصف جوي ومدفعي استهدف مواقع لهم بصرواح والبيضاء

قتل ما لا يقل عن 12 عنصراً من / المليشيا الانقلابية / وجرح آخرون في قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف مواقع متفرقة للمليشيات بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وفي صعيد متصل.. استهدفت / مقاتلات التحالف العربي/، اليوم الأربعاء، بعدة غارات مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي الانقلابية شمالي محافظة البيضاء.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارتين مواقع للمليشيات غربي عقبة القنذع بمديرية نعمان، كما دمّرت بغارة أخرى مدفعية للمليشيات جنوب منطقة فضحة بمديرية الملاجم، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة /.

كما استهدفت / مقاتلات التحالف العربي / بغارتين جويتين تجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة فضحة بمديرية الملاجم، وأسفرتا عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الانقلابية.



وتدور مواجهات بصورة متواصلة بين مليشيا الحوثي الانقلابية وقوات الجيش الوطني في صرواح ومديريات محافظة البيضاء من اتجاه شبوة.



وتلقت مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العدة والعتاد في صرواح وفقدت مؤخراً العشرات من مقاتليها بينهم قيادات ميدانية بارزة.