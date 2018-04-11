أصبحت غرفة عمليات عسكرية.. الخارجية تطالب إيران بإغلاق سفارتها بصنعاء بشكل فوري

دعت / الخارجية اليمنية / الحكومة الإيرانية الى الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية وإغلاق سفارتها بصنعاء بشكل فوري ومغادرة جميع مواطنيها للأراضي اليمنية.

وجددت الخارجية حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، دعوتها لإيران لكف تدخلاتها في اليمن والتوقف عن دعم مليشيا الحوثي الانقلابية والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وفِي المقدمة القرار 2216 .

وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لاستمرار تدخل ايران السلبي في الشأن اليمني بهدف دعم الانقلاب وتشجيع الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن امتداداً لأدوارها التخريبية في المنطقة .

وقالت الخارجية في البيان "حولت إيران مبنى سفارتها في صنعاء إلى ثكنة عسكريه ومركز تدريب للميليشيا الانقلابية وغرف عمليات عسكريه يجتمع فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون مع قيادات الانقلاب، ومخازن للأسلحة والمتفجرات والصواريخ التي تهدد حياة السكان المحليين في العاصمة صنعاء كما تهدد المحافظات والمدن اليمنية الأخرى ودول الجوار ".

وذكرت الخارجية أن الحكومة اليمنية قد أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطلبت من جميع دبلوماسيها ومواطنيها مغادرة اليمن منذ ثلاث سنوات.

وتتهم الحكومة الشرعية إيران بدعم الحوثيين في مختلف المجالات أبرزها في المجال العسكري.

وكان التحالف العربي قد عرض قبل أسبوعين أدلة تثبت تورط إيران بإرسال صواريخ باليستية إلى الحوثيين.