مقتل وجرح أكثر من 12 حوثياً في قصف مدفعي استهدف تجمعات بمصلوب الجوف

لقي أكثر من 12 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم اليوم الأربعاء فيما أصيب آخرون جراء قصف مدفعي استهدف واقعهم في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

وقالت مصادر ميدانية إن معارك عنيفة دارت في منطقة الحلو والهيجة بمديرية المصلوب، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوّي استهدف مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بالمحافظة.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات مواقع وآليات للمليشيات بالمصلوب، كما قصفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعاً للمليشيات بذات المنطقة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 12 من المليشيات بين قتيل وجريح.

كما استهدفت مدفعية الجيش مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهتي العقبة والمتون، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين، حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.