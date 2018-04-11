اعتراض باليستي في سماء الرياض وتدمير طائرتين مسيرتين في جازان وأبها

اعترضت دفاعات المملكة العربية السعودية صاروخاً باليستياً في سماء العاصمة الرياض مساء اليوم الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن دفاعات المملكة اعترضت صاروخاً في سماء الرياض قبيل مغرب اليوم.

وحسب المصادر فقد سمع دوي انفجارين عنيفين عقب عملية الاعتراض.

يأتي هذا بعد اسبوعين من إطلاق مليشيا الحوثي 3 صواريخ باليستية على الرياض نهاية مارس الماضي.



وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن / تركي المالكي / قال إن منظومة الدفاع الجوي الخاصة بحماية مطار أبها رصدت جسم غير معّرف باتجاه مطار أبها الدولي وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.

وذكر العقيد المالكي أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية كانت تحاول استهداف المطار المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما ذكر العقيد المالكي أنه في تمام الساعة (0730) من صباح الأربعاء تم رصد جسم غير معروف باتجاه أحد الأعيان المدنية بجازان وتم التعامل معه بوسائل الدفاع الجوي وتدميره دون وقوع أي خسائر، ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين تطابق الأجزاء والحطام مع الطائرة بدون طيار والتي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وصعدت مليشيا الحوثي الانقلابية من هجماتها الصاروخية على أراضي المملكة، خلال الأسبوعين الماضيين.