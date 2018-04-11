حجة.. قائد القوات الخاصة يشيد بتحرير ميدي ويؤكد انها بداية لتحرير بقية المحافظة

أشاد قائد القوات الخاصة العميد محمد علي الحجوري بانتصارات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة واعلان مدينة ميدي محررة بالكامل .

واكد الحجوري في تصريح خاص لـ" الصحوة نت " بان ساعة الصفر دقت ، وان تحرير مدينة ميدي بداية لتحرير بقية مديريات محافظة حجة والحديدة من براثن المليشيات الكهنوتية .

واضاف العميد الحجوري بان ابطال الجيش الوطني يسطرون اروع ملاحم البطولة والنضال في جميع الجبهات وان المليشيا تتلقى خسائر فادحة في الارواح والعتاد والمواقع ايضا.

وهنأ العميد الحجوري رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس هيئة الاركان بهذه الانتصارات العظيمة التي يسطرها ابطال الجيش الوطني،مؤكدا الجاهزية العالية لابطال القوات الخاصة لمواصلة تحرير كامل ارض الوطن .

جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم الاربعاء لمدينة ميدي برفقة قائد القوات السعودية وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح وعدد من الضباط وصف ضباط والجنود