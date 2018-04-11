أقامت احتفالا بالنصر.. قيادة المنطقة الخامسة تعلن تحرير مدينة ميدي بشكل كامل

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، تحرير مدينة ميدي بشكل كامل، من عناصر المليشيا الحوثية.

جاء ذلك خلال احتفال بالنصر أقامته قيادة المنطقة العسكرية الخامسة بمشاركة كل من السلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة حجة اللواء الركن عبد الكريم السنيني وقيادة العمليات المشتركة التابعة للتحالف العربي اليوم الأربعاء بتحرير وتطهير جميع أحياء مدينة ميدي من مليشيات الحوثي الإنقلابية

وهنا محافظة محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر وكافة أبناء الشعب اليمني بهذا التحرير العظيم حسب وصفه

كما شكر قيادة المنطقة الخامسة على بذل كل الجهد في سبيل تحرير مدينة ميدي وقيادة العمليات المشتركة في الوقوف جنبا الى جنب من أجل تحرير مدينة ميدي مشيدا بجهود أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة الذين استبسلوا في سبيل استعادة المدينة من ايدي المليشيات الانقلابية .

من جانبه قال قائد المنطقة الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح أن مدينة ميدي تعتبر بوابة النصر والتحرير لكامل المحافظة وكما رفعت سارية العلم اليوم بمدينة ميدي سترتفع غدا في كل محافظات اقليم تهامة وفي العاصمة صنعاء .

ومن جانبه أشاد قائد التحالف بمنطقة جازان اللواء الركن محمد الأسمري بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني بتحرير مدينة ميدي مؤكدا على تقديم مزيدا من الدعم العسكري من قبل التحالف العربي لأبناء الجيش الوطني حتى يتم تحرير كافة الاراضي اليمنية من مليشيا الانقلاب

هذا وقد اطلق الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة يوم الأحد الماضي تم من خلالها تحرير مدينة ميدي بشكل كامل بعد ثلاثة أيام متتالية من المعارك.



