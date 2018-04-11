رئيس الجمهورية يشيد بالانتصارات بميدي ويؤكد استمرار الانتصارات حتى التحرير الكامل

أشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني في مدينة ميدي بمحافظة حجة ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وأكد الرئيس على ضرورة استمرار الانتصارات على الميليشيا وصولاً إلى التحرير الكامل وتخليص اليمن من شرور هذه الميليشيا الهمجية.

وثمن الرئيس الدعم الأخوي الصادق لدول التحالف العربي لجهود التحرير والعمليات العسكرية لدحر مشروع إيران التخريبي وحماية الساحل والممرات المائية من استهداف ميليشيا الحوثي.

جاء ذلك خلال اتصاله اليوم بمحافظ حجة اللواء عبدالكريم السنيني و قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، الذين أطلعاه على سير العمليات الميدانية في جبهة ميدي بإسناد ودعم كبير من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية .

وحمل الرئيس قائد المنطقة العسكرية الخامسة نقل تحياته لضباط وأفراد المنطقة العسكرية الخامسة وقوات المقاومة وتهانيه بهذه الانتصارات الكبيرة .. مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود والجاهزية القتالية في كل الأوقات ، وتطبيع الحياة في المدنية وتوفير الخدمات للمواطنين .

من جانبهما ثمنا المحافظ وقائد المنطقة متابعه وإشراف الرئيس على سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات مؤكدا ان أن هذا الاهتمام يرفع من معنويات أبطال الجيش الوطني وجاهزيته القتالية ويحفزه لتحقيق مزيداً من الانتصارات في سبيل تحرير البلاد من سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية .