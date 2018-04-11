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وزير الادارة المحلية يدعو المنظمات لإغاثة سكان ميدي بعد تحريرها من الميليشيا

الأربعاء 11 أبريل 2018 04:24 م الصحوة نت - متابعات
وزير الادارة المحلية يدعو المنظمات لإغاثة سكان ميدي بعد تحريرها من الميليشيا

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن اصدار توجيهات عاجلة للمنظمات الأممية العاملة في المجال الاغاثي لمد المحتاجين في مديرية ميدي التي تم تحريرها حديثاً من مليشيات الحوثي الانقلابية وتوفير متطلبات الحماية والإيواء والأغذية والبدء الفوري بخطة اغاثية متكاملة لسكان المدينة.

وطالب فتح المنظمات المحلية والاجنبية، والهيئات المانحة بدول المجلس المواكبة باستمرار لعمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن، بوضع خطط انسانية تستهدف إغاثة سكان المديرية وتلبية متطلباتهم نتيجة الآثار الكارثية التي تسببت بها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق المواطنين وممتلكاتهم في المديرية.

وأوضح أن تحرير المديرية مهماً جدا لتواجد ميناء ميدي الذي تستخدمه المليشيات الانقلابية لأغراض عسكرية واستهداف سفن الإغاثة واعاقة الوصول الإنساني، وتهديد الملاحة الدولية، مشيداً بتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الوطنية، وأبناء المديرية، ومساندة التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

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