الرئيس يستقبل "غريفيث" ويجدد دعم الجهود الاممية لتحقيق السلام وفقا للمرجعات

جدد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم الاربعاء، التأكيد على دعمه للجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام الدائم في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار الدولي رقم 2216 .

وأكد الرئيس خلال استقباله اليوم الأربعاء المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق على محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ، اكد أن الميليشيات الإنقلابية لا يمكن أن تتجاوب مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي حالياً من أجل تحقيق السلام، لأنها لا تمتلك قرارها بل تتلقى توجيهاتها من النظام الإيراني الذي يقوم بدعمها ومدها بالسلاح والصواريخ التي تستهدف بها دول الجوار .

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية تجاوبت بشكل إيجابي مع مختلف مشاورات السلام الماضية في بيل والكويت، وقدمت العديد من التنازلات من أجل تحقيق السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مضيفاً أن الميليشيات الحوثية الإيرانية قابلت التنازلات بالتعنت والرفض والإصرار على استمرار الحرب .

وقال الرئيس إن "الحكومة الشرعية ستظل دائما تمد يدها للسلام وتدعم أي جهود في هذا الاتجاه انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية تجاه وطننا وشعبنا" .. مؤكدا أن الحرب لم تكن يوماً خيار الحكومة بل فرضت عليها تنفيذا لمخططات واجندة ايران المعادية لليمن والمستهدفة لدول الجوار .

من جانبه أشاد المبعوث الدولي بالتعاون الإيجابي الذي يبديه الرئيس والحكومة الشرعية مع جهود السلام وسعيهم المتواصل لإنهاء الحرب.

وأكد حرص المجتمع الدولي على إنهاء الحرب وإحلال السلام وإنقاذ الشعب اليمني من الأوضاع الصعبة التي يعيشها جراء الحرب.

كما أكد على موقف الامم المتحدة الثابت من وحدة و استقرار وسيادة اليمن و الذي أكد عليها خلال كل لقاءاته والتمسك بالعمل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها .