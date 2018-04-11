قيادة التحالف تسمح لمنظمة "البلسم" الدولي بدخول اليمن لعلاج مرضى القلب

أصدرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تصريحاً لمنظمة "البلسم" الدولية بالدخول إلى اليمن لعلاج مرضى القلب وإجراء عدد من جراحات القلب المفتوح، وذلك بناءً على الطلب الذي تلقته المنظمة من وزارة الصحة والسكان اليمنية المستند على ما جاء من مركز نبض الحياة في مدينة المكلا حول الحالات المتزايدة لمرضى القلب .

وقالت وكالة الانباء السعودية، إن الموافقة وتوفير الدعم اللوجستي الذي تحتاجه المنظمة لتسهيل أعمالها داخل اليمن جاءت بناءً على حرص دول التحالف العربي بقيادة المملكة على سلامة الشعب اليمني وتوفير ما يحتاجونه من أمور علاجية ملحة.

وتأتي هذا الاستجابة الفورية في إطار الجهود المتواصلة بمنح تصاريح للمنظمات والجمعيات الإنسانية الدولية وتسهيل إجراءات دخولهم للأراضي اليمنية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية.

وتُعد منظمة البلسم الدولية إحدى المنظمات الطبية التطوعية التي يعمل فريقها الطبي منذ أكثر من 20 عاماً في عدة دول لعلاج وجراحات القلب في أقصى الظروف البيئية .

ووفقا للوكالة فإن الفريق الطبي سيصل إلى اليمن خلال الأيام القليلة القادمة