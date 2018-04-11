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تعز.. مقتل 18 حوثيا بينهم قيادي وجرح أكثر من 30 آخرين والجيش ينزع شبكة الغام

الأربعاء 11 أبريل 2018 12:24 م الصحوة نت - متابعة خاصة
تعز.. مقتل 18 حوثيا بينهم قيادي وجرح أكثر من 30 آخرين والجيش ينزع شبكة الغام

قتل ما لا يقل عن 18 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية وأصيب آخرين، خلال المواجهات التي شهدتها عدد من الجبهات شرق مدينة تعز خلال اليومين الماضيين.

وقال المركز الاعلامي لقيادة محور تعز، إن 18 مسلحا حوثيا لقو مصرعهم، بينهم القيادي الميداني المدعو "أبو حسنين" وأصيب أكثر من 30 آخرين في المعارك التي دارت  في جبهات الزنوج ومحيط جبل الوعش، شمالي المدينة.

 وأوضح المركز بأن الفرق الهندسية في اللواء 22 ميكا تمكنت من نزع و تفكيك شبكة عبوات ناسفة زرعتها المليشيات الإنقلابية في محيط معسكر التشريفات، شرقي المحافظة.

وشهدت جبهات شمال المدينة خلال اليومين الماضيين مواجهات شرسة بين المليشيات والجيش الوطني، تمكن خلالها الجيش من السيطرة على تبتي الكمبتين والاريل، وتدمير آليات عسكرية، وفقا لتصريحات سابقة ادلى بها نائب المتحدث الرسمي باسم قيادة محور تعز لـ" الصحوة نت".

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