بن سلمان: قادرون على اجتياح صنعاء خلال ساعات ولم نفعل ذلك حفاظاً على المدنيين

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبعد ما يقل عن 20 كلم عن العاصمة صنعاء، "وتستطيع أن تجتاحها برياً خلال ساعات محدودة.

وقال بن سلمان خلال مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن اجتياح صنعاء سيوقع الكثير من الضحايا المدنيين ولكن سيتم تسوية الصراع في أسبوع



وأشار إلى أن القوات لا تقوم بهذا التصرف وهي حريصة على أرواح البشر الأبرياء في اليمن بل أيضاً حريصة على حماية الآثار هناك"، وفقا للعربية نت.

وأضاف: "نقوم ببرامج كثيرة مع اليونسكو ومع الحكومة الفرنسية، لتطوير وحماية الآثار في اليمن، فالمسألة أبعد من ذلك، والمملكة أكبر داعم للمساعدات في اليمن، سواء في الثلاثين سنة الماضية، أو في السنوات الثلاث الماضية، وسنستمر في هذا الاتجاه".