موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

بن سلمان: قادرون على اجتياح صنعاء خلال ساعات ولم نفعل ذلك حفاظاً على المدنيين

الأربعاء 11 أبريل 2018 12:14 م الصحوة نت - متابعات
بن سلمان: قادرون على اجتياح صنعاء خلال ساعات ولم نفعل ذلك حفاظاً على المدنيين

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبعد ما يقل عن 20 كلم عن العاصمة صنعاء، "وتستطيع أن تجتاحها برياً خلال ساعات محدودة.

وقال بن سلمان خلال مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن اجتياح صنعاء سيوقع الكثير من الضحايا المدنيين ولكن سيتم تسوية الصراع في أسبوع

وأشار إلى أن القوات لا تقوم بهذا التصرف وهي حريصة على أرواح البشر الأبرياء في اليمن بل أيضاً حريصة على حماية الآثار هناك"، وفقا للعربية نت.

وأضاف: "نقوم ببرامج كثيرة مع اليونسكو ومع الحكومة الفرنسية، لتطوير وحماية الآثار في اليمن، فالمسألة أبعد من ذلك، والمملكة أكبر داعم للمساعدات في اليمن، سواء في الثلاثين سنة الماضية، أو في السنوات الثلاث الماضية، وسنستمر في هذا الاتجاه".

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى