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صحيفة: انقسامات حوثية حول استمرار الحرب أو الاستجابة لجهود السلام

الأربعاء 11 أبريل 2018 11:42 ص الصحوة نت - متابعات
صحيفة: انقسامات حوثية حول استمرار الحرب أو الاستجابة لجهود السلام

كشفت مصادر من داخل جماعة الحوثي عن انقسام في أوساط قيادات الجماعة حيال التعامل مع التطورات القائمة والخيارات المطروحة والمتمثلة في مواصلة التصعيد العسكري وحشد مقاتلين للجبهات أو التجاوب مع مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والعودة لطاولة المفاوضات مع الحكومة الشرعية.

ونقلت صحيفة "الخليج" عن المصادر "أن قيادات بارزة فيما يُسمى بـ «المجلس السياسي» التابع لجماعة الحوثي حذرت من تداعيات الانهيارات المتصاعدة للميليشيات في مختلف الجبهات وخطورة التكتيك العسكري، الذي تنتهجه قوات الشرعية، والمتمثل في فتح جبهات جديدة؛ بهدف استنزاف الميليشيات".

وطالبت تلك القيادات "باستغلال الحراك الجديد في المسار السياسي، واستئناف مساعي المبعوث الأممي؛ لتجنب الانكسار العسكري في الجبهات من خلال العودة للمفاوضات مع الحكومة الشرعية".

وأبدت قيادات مقربة من زعيم جماعة الحوثي من أبرزهم رئيس ما يُسمى «اللجنة الثورية العليا» رفضها لخيار التهدئة والعودة لطاولة المفاوضات مع الحكومة الشرعية، معتبرة أن الاستمرار في التصعيد العسكري، واستغلال الدعم التسليحي الإيراني سيمكن الجماعة من فرض شروطها، والحصول على مكاسب سياسية مضاعفة.

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