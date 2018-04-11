أسر قيادات حوثية في صعدة والجيش يصل تخوم مديرية "شدى"

قال قائد اللواء السادس حرس حدود العميد حسين حسان "ان قوات الجيش سيطرت على مناطق واسعة من مديرية رازح وصولاً إلى تخوم مديرية شدى بمحافظة صعدة" بحسب تصريحات نقلتها صحيفة «عكاظ» السعودية.

وأضاف "أن مناطق الحجلة، وبركان وبسباس وسط مديرية رازح جرى تحريرها بالكامل في عملية عسكرية للجيش الوطني وبإسناد من قوات التحالف العربي انطلقت مساء أمس الأول ولا تزال مستمرة".

وذكر اللواء حسان "أنه تم أسر ثلاثة من قيادات الحوثي بعد مقتل أكثر من 20 مسلحا".

وأشار "أنه لم تبق سوى بعض المواقع التي سيتم تطهيرها خلال اليومين القادمين لتلتقي جبهة الأزهور في مديرية رازح وجبهة الملاحيظ وتشكل جبهة واحدة لتنطلق بعدها عملية واسعة وصولاً إلى وكر زعيم الميليشيات في جبال مران".

وتابع قائد اللواء السادس حرس حدود "أن طيران التحالف العربي دمر تحصينات الميليشيات في المعسكر الجمهوري وسط صعدة وتعزيزات كانت في طريقها إلى الملاحيظ".