إصابة تاجر بعدن إثر محاولة اغتيال فاشلة









تعرض وكيل رئيسي لمنتجات التمبل بمدينة عدن فجر اليوم الاربعاء لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل مسلحون مجهولون اصيب على اثرها بجراح بالغة .





وقالت مصادر محلية ان وكيل شركة هوت الهندية لمنتجات التمبل والزردة صلاح الجهمي تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من منزله بحي إنماء المرحلة السابعة.





واضافت المصادر ان مسلحين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على الجهمي من سلاح كاتم للصوت واصابوه بعيار ناري اخترق منطقة الفك ولاذو بالفرار في حين نقل الجهمي الى المستشفى.





واكدت المصادر ان الجهمي صاحب كشك تمبل ووكيل للزردة والتمباك الهندية دخل في خلاف قبل ايام مع جماعه تحاول السيطرة على الكشك والوكالة .