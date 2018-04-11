مسؤول يمني: التحالف سيبقى في اليمن حتى بعد الحرب.. المالكي: لا نسعى للبقاء

نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم التحالف العربي / العقيد تركي المالكي/ قوله "إن حملة التحالف العسكرية في اليمن لا تهدف إلى إقامة وجود دائم على امتداد الساحل الغربي لليمن ولكن لإعادة حكومته المعترف بها دوليا للسلطة.

يأتي هذا رداً على حديث مسؤول يمني لرويترز الذي قال "إن من المرجح أن تسعى السعودية وحليفتها الرئيسية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بقاء بعض قواتهما على امتداد ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر حيث تقاتلان حاليا حركة الحوثي المتحالفة مع إيران".

وأضاف المسؤول الحكومي الذي طلب من الوكالة عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الموقف، أضاف أن السعودية والإمارات تشعران بقلق شديد من نفوذ إيران لذا فهما تسعيان للإبقاء على بعض الوجود العسكري على السواحل اليمنية حتى إذا انتهت الحرب مع الحوثيين.

ونفى التحالف هذا الحديث، وقال "المالكي" إن التحالف يعمل ومن خلال كافه الجهود لإعادة الشرعية لليمن ليصبح اليمن آمناً مستقرا.

وأضاف المالكي "ستستعيد الجمهورية اليمنية بإذن الله دورها في حماية أراضيها ومياهها الإقليمية وكذلك الإسهام في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بعد انتهاء الانقلاب وعوده الشرعية وانتهاء خطر الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم الشرعية في اليمن منذ 26 مارس 2015 وذلك بطلب من الرئيس / عبدربه منصور هادي/.

وتستمر المواجهات بين مليشيا الحوثي الانقلابية وقوات الجيش الوطني المدعومة من التحالف العربي في مختلف جبهات القتال.

وتمكنت قوات الجيش أمس الثلاثاء من السيطرة على أحياء واسعة من مدينة ميدي شمال غرب محافظة حجة وذلك بدعم مباشر من التحالف العربي.



المصدر | رويترز + الصحوة نت